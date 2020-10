tmwradio Capozucca: "La Fiorentina ha fatto bene a dare via Chiesa"

Il dirigente sportivo Stefano Capozucca è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Fra i tanti temi toccati, anche l'acquisto di Federico Chiesa da parte della Juventus:

"Per me escono tutti bene. Il giocatore voleva andarsene, ricordo Corvino che disse che per un trasferimento ci vogliono tre componenti: la volontà del giocatore, di chi vende e di chi compra. Essendoci, l'affare è stato fatto. Chi ci ha rimesso sono i tifosi della Fiorentina: era l'emblema, cresciuto con la maglia gigliata, poteva diventare un nuovo simbolo, anche se non sto a scomodare Antognoni. Probabilmente Chiesa non ritiene il progetto della Fiorentina da grande squadra, mentre per me ci sono le potenzialità: con questi presupposti, la Fiorentina ha fatto bene a darlo via".

