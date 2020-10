tmw radio Che succede all'Atalanta? Di Gennaro: "In Champions rivedremo la squadra vera"

Per commentare l'ultima giornata di campionato a Maracanà, su TMW Radio, è intervenuto l'ex giocatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro. Di seguito un estratto dell'intervista sull'Atalanta: "I due ko di fila un campanello d'allarme? No, anche negli anni precedenti è partita così. Ha sempre faticato all'inizio, per poi ingranare dopo, arrivando nelle zone alte. Non credo ci sia un campanello d'allarme, ma come ha detto Gasperini, facendo degli esperimenti qualcosa ha pagato. In Champions rivedremo l'Atalanta vera".

E ora se la vedrà con l'Ajax:

"Il 13-0 in campionato è troppo umiliante, forse poteva fermarsi prima. Certo che il calcio è questo, ma magari vedendo l'avversario ci si può fermare".