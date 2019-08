TMW RADIO - Colonnese: "Icardi al Napoli. Milan dietro Lazio e Roma"

"Ho forti dubbi che l'Inter venda Icardi alla Juventus. Ho più certezze che possa mandarlo al Napoli per non rinfrozare troppo i bianconeri. Cosa è successo tra Icardi e l'Inter? Non ne ho idea, ci ho capito poco". A parlare è Francesco Colonnese, ospite durante 'Stadio Aperto' su TMWRadio. L'ex difensore italiano ha poi continuato:

L'Inter?

"Si è rinforzata tantissimo, è diventata una squadra fortissima con il miglior allenatore che era sulla piazza in estate. Ha tenuto l'ossatura difensiva dell'anno scorso e tante volte può far la differenza. Godin era uno dei migliori da prendere. Sanchez? È uno che ha il motorino sotto, quando sta bene fa la differenza. Poi ci sono Lukaku e due giovani come Sensi e Barelli in mezzo al campo".

Lozano al Napoli?

"Diventa un'altra squadra con lui e Icardi".

Milinkovic rimarrà alla Lazio?

"Non ho mai creduto che potesse andare via in Italia, visto che Lotito non fa sconti. Ora c'è solo il PSG che può spendere quei soldi. Le prime tre squadre sono più forti, poi ci sono i biancocelesti con la Roma e l'Atalanta. Il Milan lo metto un po' indietro. Vavro sarà una sorpresa, è bravo, lo consiglio a chi gioca il fantacalcio".

La Roma?

"Farà un ottimo campionato. Dzeko è un giocatore forte, fa girare bene la squadra. Mi incuriosice molto Fonseca, che conosco da tempo e mi piace".