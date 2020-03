tmwradio Di Gennaro: "Mi sembra impossibile che la Serie A torni in campo il 3 maggio"

Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ha parlato della ripresa del campionato di Serie A, con tante ipotesi che si stanno prospettando nel corso degli ultimi giorni: "Hanno previsto di poter riprendere il 3 maggio, mi sembra una data impossibile. Ora però non ha senso parlare di calcio, c’è angoscia anche nei giocatori. Chiedo anche come si ripartirà? L’approccio sarà difficile non solo per i giocatori ma per tutto il mondo del calcio”.

