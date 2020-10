tmwradio Di Marzio: "Inter e Napoli regine del mercato. Morata non è Suarez"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, Gianni Di Marzio esprime il suo giudizio sulle squadre che hanno lavorato meglio sul mercato: "Il Napoli, anche perché non ha venduto, così come l'Inter. Sono felice che Nainggolan sia rimasto, perché alla lunga può essere determinante. Se prendono Emerson Palmieri al Napoli a gennaio, possono concorrere davvero per lo Scudetto. Per ora si sono messi a posto a centrocampo con Bakayoko e in avanti con Osimhen. Dietro la permanenza di Koulibaly è fondamentale. Poi c'è la Juventus, anche se l'addio di Pjanic ha lasciato un vuoto qualitativo. Morata non è nè Dzeko nè Suarez. Si è ringiovanita, ha guardato al futuro. E non trascurerei l'Atalanta, che ormai gioca con il pilota automatico. Non la sottovaluterei, potrebbe essere il Leicester italiano. E poi l'Inter, che è una corazzata".

