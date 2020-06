tmwradio Floro Flores: "Mertens-Napoli? Sarebbe stato un fallimento vederlo andare via"

L'ex attaccante Antonio Floro Flores ha parlato ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, soffermandosi anche sul rinnovo di Mertens col Napoli: "Sarebbe stato un fallimento vederlo andare via, è un idolo di Napoli, ha eguagliato il record di Maradona. Perché il Napoli non dovrebbe costruire una famiglia, come ha fatto l'Inter con Zanetti o il Milan con Maldini. In tanti anni De Laurentiis ha creato qualcosa di bello, ma la questione delle giovanili rimane una sconfitta".