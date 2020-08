tmwradio Gallo: "Pessina mentalmente ha 10 anni in più: al Milan non avrebbe problemi"

vedi letture

Fabio Gallo, ex allenatore tra le altre delle giovanili dell'Atalanta, ha parlato così a TMW Radio della grande stagione di Matteo Pessina, talentoso centrocampista in prestito dall'Atalanta all'Hellas Verona, e dei rumors sull'interesse nei suoi confronti da parte del Milan: "Di testa è come se fosse un '87, non certo un '97. Questo è sicuramente il suo più grande pregio, oltre naturalmente alle sue qualità tecniche e fisiche. La sua crescita non mi meraviglia affatto, ho avuto la fortuna di allenarlo per due anni e ci sentiamo anche oggi settimanalmente. Si parla del Milan e sono convinto che non avrebbe alcun problema ad approcciare uno stadio come San Siro".