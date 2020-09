tmwradio Giordano sulla Juventus: "Pirlo? Gli va data la possibilità di sbagliare"

vedi letture

Bruno Giordano, ex attaccante di Napoli e Lazio tra le altre, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Di seguito un estratto dell'intervista: "Pirlo vuole una Juve con una difesa alta e aggressiva? Non sarà lo stesso che vedremo tra 3-4 anni. Gli va data la possibilità di sbagliare, come quando si è calciatori. La differenza deve farla nei novanta minuti della partita. In tutte le partite, non c'è stata mai una partita uguale all'altra. Pirlo si vuole guadagnare piano piano il merito e questo mi piace".