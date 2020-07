tmwradio Le Mee: "Non vedremo cessioni da 300 milioni. Osimhen? Fa sempre gol"

"Oggi è il giocatore numero uno è Mbappè. I top sono Ronaldo e Messi, e dopo questi due il fenomeno di oggi, assieme a Neymar, è Mbappe. Dove può andare un giocatore di questo livello? In una-due società, non certo in dieci. In Francia siamo in trattative, in questa settimana ho già chiuso tre trattative, tra cui Mavididi della Juventus U23. In questo momento però non ci sono ancora operazioni di alto livello, i prezzi sono bassi. Non vedremo cessioni da 300 milioni, perché mancano i soldi: in questo momento ci vuole pazienza, pensare al futuro e a fare le cose giuste. Magari una società che normalmente prende 6-7 giocatori ne prenderà un paio in meno. Mi dispiace perché avevo operazioni da fare in Italia, ma comincerà a settembre. Penso ad esempio a Baptiste Santamaria: stavo parlando con due-tre società italiane, ma ora stop. In Germania invece il campionato è finito, con loro ci si può parlare".

Com'è Osimhen?

"Forte, realmente. Fa sempre gol. Ci sono quelli che sanno segnare e quelli che aspettiamo lo facciano: lui è tra i primi. Veloce, si sa muovere in profondità: è un profilo che il Napoli non ha, e penso che sia per questo che Gattuso insista. Parliamo di un giocatore che non si trova in Italia: in periodo di crisi 50 milioni sono tanti, ma è giovane. Cedendo Milik hai un giocatore diverso tecnicamente, ma fai una buona operazione. Solo che 50 milioni non sono pochi. Su Gabriel invece leggo cifre giuste, 25 milioni sono corretti per un difensore così. Il Napoli conosce bene il mercato francese".