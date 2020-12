tmw radio Mauri: "Lazio, normale che tutte le energie vegano direzionate alla Champions"

Per parlare del momento delle romane a TMW Radio, nel pomeriggio di ieri, è intervenuto Stefano Mauri. Questa la sua idea sulle difficoltà della Lazio: "Credo che fosse nell'aria questa situazione. Quando una squadra gioca la Champions e non è abituata, è inevitabile che in campionato lasci qualcosa per strada. Ne primo tempo si è vista una grossa differenza ma la Lazio non ha concretizzato. Il secondo tempo è stato più equilibrato e addirittura meritava di più il Benevento. E' normale fare bella figura in Champions dopo anni che non ci vai. E' un fattore mentale e fisico. In campionato devi fare turnover, poi i giocatori sono stanchi per le energie mentali che lasci per strada affrontando la Champions".