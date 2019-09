TMW RADIO - Sampdoria, Rigoni: "Dobbiamo lavorare e stare tranquilli"

Il giocatore della Sampdoria Emiliano Rigoni ha commentato in zona mista la partita persa contro il Napoli: “Ho avuto un occasione nel primo tempo, sapevamo che affrontavamo una squadra forte. Dobbiamo sfruttare al meglio le occasioni che abbiamo, ma io sono contento. Mi sono trovato bene in queste prime partite. Sono stato un po’ impreciso, ma credo che con il trascorrere delle partite la condizione migliorerà. Sono qui da poco, ho bisogno di tempo per conoscere i miei compagni. So che il campionato russo non è al livello del campionato italiano, ma credo che con il tempo andrà sempre meglio. Penso che avrei potuto fare meglio nell’occasione del gol, Meret però è stato molto bravo. L’ultimo posto? Perdere tre partite in avvio di campionato non era quello che volevamo, ma sappiamo che possiamo rimontare. Dobbiamo lavorare, stare tranquilli e andare avanti così con calma, poi la fiducia migliorerà”.