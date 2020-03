tmwradio Sconcerti: "Euro2020? Hanno capito. Sciocco chiudere le frontiere"

"Chiudere le frontiere per il virus è una sciocchezza se si continuano a far circolare le merci". A parlare dell'attuale emergenza sanitaria mondiale è Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano. Ospite di TMW Radio ha poi aggiunto: "La convinzione dell'Europa unita è sbagliata? Ogni certezza lo è. Io sono un fiorentino e un europeo convinto. L'abbiamo inventata noi la mentalità e la bellezza europea. Abbiamo rimesso l'uomo al centro di tutto, siamo stati i primi esistenzialisti. La storia lo dice chiaramente: quando prende fuoco tutto, ritorna la singolarità della nazione. Nel momento del pericolo ognuno pensa più a se stesso che alla comunità. Per noi da fuori è difficile immaginare la situazione di Bergamo adesso, figuratevi da Bruxelles. Siamo tutti delusi, ma l'Europa non va giudicata adesso".

Il mondo del calcio come sta navigano?

"La data della ripresa non ci può essere ma è giusto tentare un calendario. Mi sembra già molto importante che tutta Europa si sia riunita. Il rinvio dell'Europeo e della Coppa America significa che hanno capito la gravità della situazione. Insieme hanno rinviato anche il mondiale per club della FIFA. Adesso tutto il mondo è insieme, nessun paese può più prendere una decisione singola".

Quale paese la preoccupa di più?

"Non so cosa sia successo oggi, martedì 17 marzo, in Inghilterra, ma il cambiamento di ieri non è stato così pronfondo. Le scuole, così come i pub e i locali, sono rimaste aperte. Mi sembra stiano cercando di salvaguardare il loro obiettivo, cioé di lasciare circolare il virus. Non credo né a un cinismo eccessivo e né alla pazzia della gente: credo che dietro a questi calcoli ci sia qualcosa di profondo. È possibile che l'idea di guidare l'infezione sia corretta, ma non lo so, non sono in grado di giudicare. Non è una soluzione darwiniana, perché svantaggia i più deboli".