Sconcerti sull'Atalanta: "Lammers, al netto di un crociato, è un ottimo giocatore"

Il direttore Mario Sconcerti ha parlato in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Di seguito un estratto dell'intervista: "Cosa potrà fare l'Atalanta? Lammers, al netto di un crociato (il giocatore ha rimediato la lesione del legamento crociato nella passata stagione), è un ottimo giocatore. Centravanti di fisico e piedi buoni, può stare dietro a Zapata e Muriel. Hanno preso Miranchuk e ritrovato Ilicic. Il loro segreto non era correre, ma i movimenti: ora però li conoscono meglio tutti. Ho un solo dubbio su di loro, che possano sentirsi sazi perché hanno corso e goduto molto per anni ma senza vincere niente. Hanno fatto tanta storia, e non vorrei che capiti di pensare di aver vinto".