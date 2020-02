vedi letture

tmwradio Sordo attacca Allegri: "Ho giocato per lui ma dopo il coma è sparito"

Attacco di Gianluca Sordo a Massimiliano Allegri. L'ex calciatore, che giocò l'ultimo anno della sua carriera all'Aglianese nel 2003/2004 allenato proprio dall'ex Juventus, ai microfoni di TMW Radio, ha affermato: "Dopo 7 mesi che avevamo smesso di collaborare all'Aglianese ebbi un brutto 'incidente' (in coma dopo essere stato colpito in un locale ndr) e il caro livornese non si fece mai vedere e sentire. Lo incontrai a Forte dei Marmi una settimana prima che andasse al Milan e provò ad abbracciarmi. Non ce la feci".

