tmw Rizzitelli: "Zaniolo-Pallone d'Oro? Fortissimo ma calma. Capello mi ha sorpreso..."

Nel corso dell'intervista a TMW, Ruggiero Rizzitelli, da ex giallorosso, ha parlato anche della Roma che si appresta a giocare in Europa League contro il Siviglia: "In campionato la squadra di Fonseca ha dimostrato di essere in grandissima forma fisica e mentale. Certo, lo è anche il Siviglia che è pure formazione più esperta avendo vinto cinque volte l'Europa League. Però in una gara secca può succedere di tutto".

In questi giorni si è parlato molto di Zaniolo. Capello ha detto che può ambire al Pallone d'Oro...

"Andiamoci piano. Le qualità ci sono però per un trofeo del genere ce ne passa di acqua sotto i ponti... Ha un potenziale immenso però a Roma si fa presto ad esaltarsi. Detto da Capello che conosce bene l'ambiente mi sorprende un po'..."

Dal punto di vista societario pare che finalmente possa avvenire il passaggio di proprietà...

"Sembra che l'affare sia in dirittura d'arrivo. Prima si conclude meglio è, anche per programmare il mercato e intervenire là dove serve".