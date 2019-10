TMW - Rolando Bianchi: "Non ho fatto male al City. Lasciai per la Nazionale"

© foto di Federico Gaetano

Rolando Bianchi, ex centravanti, nella lunga intervista rilasciata parla anche della sua avventura in Inghilterra. "Il City fece un'offerta importante, con Shinawatra stava nascendo una grande squadra, tanto che alla fine dell'anno arrivò in Europa League. La Reggina aveva bisogno di cedermi, doveva autofinanziarsi, così facemmo questa scelta, bellissima, insieme. Esperienza difficile inizialmente, perché avevo la mia forma mentis e i miei equilibri, ma ero partito forte. Ho segnato 4 gol, vinto 4 bottiglie del man of the match, le ho ancora a casa. Tutti mi dicono che ho fatto male ma non è vero, ero il capocannoniere della squadra. Perché tornare? La Nazionale. Ero stato preconvocato, sentivo di potermela giocare in quel momento, pur avendo davanti campioni fortissimi. Al City mi han voluto tutti bene, ho fatto delle ottime gare".