Roma, doppia operazione Frattesi-Defrel col Sassuolo. Everton alla finestra

In attesa di capire quale sarà il futuro a breve termine della Serie A, la Roma in previsione futura si è attivata per riportare a casa uno dei prodotti del suo settore giovanile: Davide Frattesi, ceduto al Sassuolo alcune stagioni fa. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club capitolino vuole infatti riprendersi il giovane centrocampista, ora in prestito all’Empoli, sfruttando il diritto di recompra previsto sul contratto stilato con il club neroverde. Contestualmente la società emiliana vorrebbe trattenere Gregoire Defrel arrivato in prestito dai giallorossi la scorsa estate.

Tutto questo sotto l’occhio vigile dell’Everton di Carlo Ancelotti che segue con interesse oramai da qualche tempo Frattesi.