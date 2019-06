Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al netto dei problemi di continuità, il talento di Cengiz Under è indiscutibile e anche in Inghilterra se ne sono accorti. Secondo le ultime informazioni da noi raccolte, anche l'Everton ha più volte palesato interesse per l'esterno della Roma, muovendosi anche concretamente. I Toffees hanno offerto al club giallorosso 28 milioni di euro per accaparrarsi il turco, ma dalla capitale la risposta è stata picche: proposta ritenuta troppo bassa per il valore del giocatore.