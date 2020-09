tmw Roma, nuovo nome per la difesa. Si pesca in casa Manchester, chiesto Dalot

Non solo Smalling: la Roma è a caccia di nuovi profili per la difesa di Fonseca, il reparto che ha più necessità di rinforzi secondo il tecnico giallorosso. Stando a quanto da noi raccolto, nelle ultime ore De Sanctis e Fienga hanno chiamato il Manchester United per parlare del portoghese Diogo Dalot, terzino destro, ma adattabile anche a centrale, classe 1999 di proprietà dei Red Devils. Sul giocatore, che ha riscosso subito l'approvazione di Fonseca e del suo staff, ci sono anche altri club italiani, non ultimo il Milan.