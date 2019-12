Fonte: Dario Marchetti

Lorenzo Pellegrini si allena in gruppo e dunque è rientrato l'allarme in vista della partita contro il Wolfsberg prevista per domani sera all'Olimpico. Allenamento individuale sia per Cristante che per Kluivert che dunque non hanno ancora recuperato dai rispettivi problemi fisici. Anche Pau Lopez dovrebbe aver recuperato visto che si sta allenando con il resto dei compagni, mentre tra i probabili forfait c'è ancora Pastore.