TMW - Roma, prestito con riscatto: i dettagli dell'assalto a Lovren

La Roma cerca la zampata finale e decisiva per arrivare a Dejan Lovren del Liverpool: è lui il nome adesso davanti a tutti per la società giallorossa, per rinforzare il reparto arretrato di Paulo Fonseca. I dettagli della proposta fatta dal ds Gianluca Petrachi sarebbero i seguenti: un prestito con diritto di riscatto, 2 milioni subito e 13 la prossima estate. Un'offerta che i Reds starebbero valutando positivamente, Lovren si avvicina a grandi passi alla Roma.