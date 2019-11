Fonte: Dario Marchetti

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Sale vertiginosamente il titolo in Borsa della Roma e il titolo è stato momentaneamente sospeso per eccesso di rialzo, dovuto chiaramente alle notizie riguardanti il possibile cambio di proprietà del club giallorosso. +11,29% per la società capitolina, come possiamo vedere sul sito borsaitaliana.it.