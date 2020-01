© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contatti in corso tra Cagliari e Juventus per Marko Pjaca e Daniele Rugani. Il club di patron Giulini, alla ricerca di una alternativa in attacco e soprattutto di un centrale di difesa, è al lavoro per provare a ingaggiare per la seconda parte di stagione i due calciatori sotto contratto col club campione d'Italia.

In entrambi i casi, il Cagliari vorrebbe chiudere l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Non proprio la soluzione migliore per la Juventus, che infatti sta lavorando anche su altri fronti. Ma se negli ultimi giorni di mercato Pjaca e Rugani saranno ancora in rosa, ecco che il Cagliari potrebbe andare a dama e portare in Sardegna i due calciatori.