Su Antonino La Gumina, in forza all'Empoli, continua il pressing della Sampdoria, che lo vorrebbe per allungare il reparto offensivo di Claudio Ranieri: in questo momento però anche SPAL e Torino sono a caccia di rinforzi offensivi e avrebbero fatto un sondaggio per l'ex Palermo.