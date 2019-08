Il "gruppo Vialli" prova ad accelerare: oggi dovrebbero visitare le strutture blucerchiate.

Fonte: dall'inviato Andrea Piras

© foto di Pietro Mazzara

Jamie Dinan e Alex Knaster sono a Genova, nel tentativo di accelerare la trattativa per la cessione della Sampdoria: il "gruppo Vialli" sarebbe ad un empasse dopo le parole di ieri di Ferrero, ma questo non frena l'interesse degli imprenditori del fondo York, che oggi dovrebbero visitare le strutture blucerchiate (al momento dovrebbero essere in sede, ndr), iniziando dal Ferraris per poi passare a Bogliasco.