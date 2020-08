tmw Sampdoria, l'obiettivo è il prestito del centrocampista Elneny all'Arsenal

Mohamed Elneny per il centrocampo della Sampdoria. I blucerchiati sarebbero interessati al classe '92 dell'Arsenal, reduce dalla stagione al Besiktas. Mediano, mezzala, giocatore di grande sostanza sbarcato ai Gunners nel 2016 dal Basilea, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com piacerebbe molto al club di Claudio Ranieri. L'obiettivo è prenderlo in prestito dall'Arsenal da cui è in uscita ma non ci sarebbe solo il Doria sul ragazzo in Europa.