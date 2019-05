© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un contratto in scadenza nel 2020, ventisei gol all’attivo e un futuro tutto da scrivere. Perché Fabio Quagliarella per la prossima stagione non sarebbe del tutto incedibile per la Sampdoria. Se dovesse arrivare un’offerta in grado di gratificare il giocatore potrebbe essere presa in esame dal diretto interessato e la società blucerchiata non si opporrebbe alla partenza. Qualche apprezzamento all’estero ancora non approfondito, il Napoli che studia la situazione e che valuta l’idea di riportare a casa l’attaccante. Una situazione che nei prossimi mesi di calciomercato potrebbe accendere le giornate. Quagliarella-Sampdoria, possibile addio...