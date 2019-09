© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tira una brutta aria in casa Sassuolo dopo la sconfitta, eclatante, contro l'Atalanta. Roberto De Zerbi non ha ancora reso alcuna dichiarazione, mentre i dirigenti non hanno preso in maniera serena lo 0-4 dopo 34 minuti, seconda stagionale con quattro gol subiti in meno di un tempo. Possibile che anche l'esclusione di Francesco Caputo possa pesare sulla bilancia, ma al momento giungono notizie contrastanti sul futuro dell'allenatore sulla panchina neroverde. Nei prossimi minuti è probabile una decisione, anche se fra poco sarà presente in sala stampa, intorno a mezzanotte e mezza.