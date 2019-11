TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Atteggiamento giusto. Dobbiamo crederci"

Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in zona mista dopo il ko subito contro la Lazio: “Dispiace per la sconfitta al 91’, meritavamo di fare punti. Non posso rimproverare niente se non forse un primo tempo un po’ troppo timido. Io non ho visto occasioni clamorose della Lazio, forse me ne dimentico qualcuna. Abbiamo avuto qualche occasione per andare in vantaggio, sicuramente potevamo fare di più ed essere più pericolosi. Non abbiamo subito ciò che la Lazio produce di solito”.

Su Djuricic: “Da lui mi aspetto sempre tanto, oggi partiva in una posizione non sua. Però ha fatto una buona partita”.

Su Toljan: “Lui doveva liberarsi da quella timidezza che un po’ fa parte del suo carattere. Poi ha il problema della lingua, poi anche io lo martello tanto. Ma è un giocatore di qualità così come il resto della squadra”.

Sull’avvio di gara: “Nel primo tempo eravamo troppo compassati e poco aggressivi, permettevamo spesso a Correa di girarsi. Molto meglio nel secondo tempo. Quest’anno nelle ultime partite ho visto un buon atteggiamento, deve essere sempre questo. Cosa dirò ai ragazzi alla ripresa? Niente perché gliel’ho già detto oggi, se ci si comporta bene ritorna tutto, a patto che ci si creda e che si segua il risultato in ogni gara. È una categoria difficile, ci può stare di perdere all’ultimo momento. Se ci credi magari a Lecce vinci all’ultimo”.