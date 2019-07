Fonte: da Milano, Raimondo De Magistris e Simone Bernabei

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sul Sassuolo: i neroverdi sono in pressing per chiudere Diego Farias dopo Francesco Caputo dall'Empoli. Oggi l'agente del giocatore del Cagliari era negli uffici del club emiliano per discutere del possibile trasferimento alla corte di De Zerbi.