Simone Zaza in uscita dal Torino. Con 14 milioni, almeno questa è la richiesta del presidente granata Urbano Cairo, potrebbe lasciare subito la formazione granata. Solo che a quelle cifre per adesso non è arrivato nessuno, con intermediari al lavoro per sondare più possibilità. Tra queste la SPAL ma l'ipotesi più calda, e ora concreta, sarebbe quella di un ritorno al Sassuolo. I neroverdi muoveranno le carte in attacco in estate: potrebbe partire Khouma El Babacar, che soprattutto nella seconda parte della stagione non ha trovato feeling con Roberto De Zerbi e che potrebbe finire alla SPAL. Per questo, forti anche dei milioni incassati per Merih Demiral dalla Juventus e dall'Inter per Stefano Sensi, gli emiliani potrebbero investire su Zaza per dargli le chiavi dell'attacco per l'anno che verrà.