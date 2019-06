Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Erick Pulgar è ancora in bilico. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sul centrocampista del Bologna si è infatti fatto avanti il Siviglia che sarebbe disposto a pagare la clausola di risuluzione di 12 milioni di euro presente nel contratto del cileno.

Possibile rinnovo - In tutto questo Sinisa Mihajlovic vorrebbe trattenere il suo mediano e il club farà di tutto per accontentarlo. Per questo la società ha offerto il rinnovo allo stesso Pulgar con la speranza di alzare la clausola, ma la decisione arriverà solo dopo la conclusione della Copa America.