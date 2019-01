TMW - SPAL, in arrivo Rizzo Pinna dall'Inter via Atalanta

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Andrea Rizzo Pinna sarà con ogni probabilità alla SPAL. Secondo le ultime raccolte da TMW il centrocampista classe 2000, arrivato in estate all'Inter in prestito dall'Atalanta, farà ritorno a Bergamo nelle prossime ore prima di passare al club estense, ancora con la formula del prestito. Operazione in via di definizione.