tmw Spezia, priorità Scuffet ma anche Colombi è sul taccuino di Meluso

Simone Scuffet rimane la priorità per la porta dello Spezia, specie dopo il bellissimo campionato giocato l'anno scorso con i liguri, ma attualmente l'accordo per il suo riscatto dall'Udinese non c'è: difficile accordarsi per un nuovo prestito, i friulani vogliono monetizzare dalla sua cessione e in questo momento una soluzione intermedia non sembra praticabile. Motivo per cui sul taccuino del nuovo direttore sportivo ci sono altri nomi per il portiere dell'anno prossimo: uno di questi è Simone Colombi, attualmente chiuso da Sepe al Parma.