tmw Spezia, vicino il rinnovo di Italiano fino al 2023

Spezia al lavoro. Tra il riassetto societario e le operazioni di mercato del direttore Mauro Meluso il club guarda anche al futuro. Futuro del quale farà parte Vincenzo Italiano con il suo staff. Parti al lavoro per il rinnovo fino al 2023. Nelle prossime ore infatti arriverà in città l’avvocato Francesco Caliandro. Proseguirà così il rapporto tra l’allenatore e le Aquile dopo la splendida cavalcata che ha portato la squadra in Serie A. Si lavora per continuare insieme, per scrivere ancora nuove pagine di storia dello Spezia...