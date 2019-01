Fonte: Andrea Piras

Prime parole da giocatore del Genoa per Stefano Sturaro. Il centrocampista, che in questi istanti sta svolgendo le visite mediche all'Istituto 'Il Baluardo' di Genova, ha parlato ai cronisti presenti: "Saluto tutti, sono contento di essere qua per le visite. Mancano ancora dei passaggi, ma diciamo che siamo vicini. Torno dopo 4 anni fantastici alla Juve, sapete tutti cos'è per me il Genoa. Sono contento ed emozionato, non vedo l'ora di iniziare".