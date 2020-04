tmw Suarez: "Deluso da Eriksen. Serve più carattere, lo vedo mite e tranquillo"

Luisito Suarez è deluso da Eriksen. Lo ha detto nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com: "Sì. Per quel che avevo visto mi sembrava un ottimo giocatore ma è strano che un allenatore che lo ha fatto acquistare non lo faccia poi giocare. Entra ed esce, ma non lo hanno preso per questo. E’ stato ingaggiato per dare una svolta alla squadra".

Può essere un problema tattico, di collocazione?

"Va bene, qualcosina puoi pagarla ma se uno è bravo è bravo. Mi sembra che gli manchi un po' di carattere e aggressività. Dovrebbe dire: eccomi qui, venitemi dietro. E invece mi pare un mite e un tranquillo e fa quel che gli dicono. come se a uno dicessero: porta un pacco lì e torna indietro. Ma all'Inter non c'è bisogno di un calciatore di questo genere. Spero di sbagliarmi però finora ha deluso molti i tifosi nerazzurri. Forse non lo stanno neanche aiutando perchè dovrebbe giocare di più".