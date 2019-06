TMW - Supercoppa in Arabia, De Siervo: "Contratti chiari, decidono i club"

Fonte: dal nostro inviato, Andrea Losapio

C'è incertezza sulla prossima Supercoppa Italiana. A confermarlo è l'ad della Lega, Luigi De Siervo, a margine dell'Assemblea di oggi. “Ci saranno due edizioni nelle prossime quattro stagioni. I sauditi ci chiedono di disputarla quest’anno, la valutazione non è della Lega ma delle singole squadre. Per cui stiamo raccogliendo tutti gli elementi per far decidere ai club dove giocare. Il contratto è molto stretto, parla di documentati e legittimi impegni delle due squadre, però in questo momento non c’è una decisione. Si sta valutando tutto”.

Sul parere dei club. "Le squadre stanno valutando, la Juventus ha cambiato l'allenatore da qualche giorno, ci sono delle ipotesi. La valutazione non è tecnica, ma parla di "documentati o legittimi impedimenti di una o di entrambi i club", non c'è appiglio ai contratti. La decisione sarà dei club".