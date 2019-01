TMW - Terminato summit Juve-Parma. Bianconeri non liberano Spinazzola

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Si è concluso pochi istanti fa l'incontro milanese fra Juventus e Parma. Bocche cucite da entrambe le parti, ma ad oggi sembra difficile immaginare un passaggio di Leonardo Spinazzola alla società ducale. La Juventus infatti, come ribadito più volte negli ultimi giorni, non vuole privarsi dell'esterno ex Atalanta in questa sessione di gennaio. Discorso molto simile per quanto riguarda Moise Kean, attaccante classe 2000 che tanto piace al Parma (e non solo). Anche in questo caso i bianconeri considerano il giocatore incedibile, con lo stesso Massimiliano Allegri che più volte lo ha indicato come vice Mandzukic a tutti gli effetti.