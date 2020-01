Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Parrotto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Takehiro Tomiyasu, terzino del Bologna, al termine della sfida pareggiata 1-1 contro la Fiorentina ha brevemente commentato il match del Dall'Ara in zona mista: "E' stata una partita difficile per noi, volevamo i tre punti. Abbiamo giocato bene, abbiamo dimostrato di avere qualità. Il risultato non ci ha premiato pienamente, forse meritavamo i tre punti, ma è andata così".