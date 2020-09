tmw Tony D'Amico nella sede dell'Inter: summit per il ritorno di Salcedo all'Hellas Verona

Ore decisive per il possibile ritorno di Eddie Salcedo all'Hellas Verona. Il direttore sportivo del club di patron Setti, Tony D'Amico, è arrivato da pochi minuti in sede Inter per discutere del futuro dell'attaccante classe 2001