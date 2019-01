TMW - Torino, dalla Fiorentina arriva il giovane Mamadou Toure

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Federico Gaetano

Rinforzo "verde" per il Torino in arrivo da Firenze: secondo quanto raccolto da TMW, il club gigliato ha chiuso per Mamadou Touré Diawara, giovane centrocampista, classe 2000, in arrivo a Torino in prestito con diritto di riscatto.