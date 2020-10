tmw Torino, l'attaccante può arrivare dal Brasile: trattativa in fase avanzata per Marcos Paulo

vedi letture

Il Torino guarda in Brasile per rinforzare l'attacco. Secondo quanto raccolto da TMW, i granata hanno presentato un'offerta ufficiale di prestito con obbligo di riscatto al Fluminense per Marcos Paulo. La trattativa per il classe 2001, punta centrale, risulta già in fase avanzata.