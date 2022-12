ufficiale Marcos Paulo lascia di nuovo l'Atletico Madrid. Al San Paolo fino a dicembre 2023

Rientrato in anticipo all'Atletico Madrid dalla prima parte di stagione al Mirandes, per l'attaccante Marcos Paulo sarà subito tempo di rifare le valigie, stavolta per tornare in patria. Il 21enne brasiliano è stato ceduto in prestito fino al dicembre 2023 al San Paolo.