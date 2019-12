Fonte: Emanuele Pastorella

Protesta dei tifosi in curva Maratona, sede del tifo più caldo del Torino, per la gara di questa sera contro la SPAL: via gli striscioni e parte centrale del settore lasciata vuota. Alla base di questa decisione il malcontento nei confronti del presidente Urbano Cairo per i risultati della prima squadra e del Questore di Torino per le vicende legate ai DASPO per il gruppo Torino Hooligans:

Ecco lo scatto di TMW: