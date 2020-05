tmw Torino, tutto congelato per i rinnovi di De Silvestri e Ansaldi

vedi letture

Rinnovi congelati. Con l'arrivo di Davide Vagnati come direttore sportivo, in questi giorni in casa Torino il rinnovo del contratto di due senatori come Lorenzo De Silvestri (scadenza 2020) e Christian Ansaldi (scadenza 2021) non sembra essere una priorità.

Il nuovo ds granata sta sondando il terreno per diversi laterali per la stagione 20/21 e, al momento, non è intenzionato a portare avanti trattativa precedentemente messe in piedi.