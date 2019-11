TMW - Tottenham, il sogno è Mou che apre all'idea. Poi Howe, dura Ancelotti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Tottenham è fresco di esonero di Mauricio Pochettino. Una decisione arrivata in serata da parte degli Spurs che ha aperto subito la caccia al possibile erede. Il proprietario Daniel Levy è in costante contatto con la dirigenza. Il nome più caldo è anche quello a effetto, Josè Mourinho. Una trattativa che può prendere il via a breve con il portoghese che avrebbe dato la sua disponibilità al dialogo con gli Spurs. Poi Eddie Howe, tecnico inglese del Bournemouth da sempre stimato dalla dirigenza dei londinesi per metodi e filosofia. L'altra pista che ha in mente Levy porterebbe a Carlo Ancelotti del Napoli, certamente non semplice. Lo stesso dicasi per Julian Nagelsmann mentre Massimiliano Allegri sarebbe si affascinato ma per adesso convinto a proseguire nell'anno di stop. A meno, s'intende, di proposte irrinunciabili.