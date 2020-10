tmw Udinese, a un passo il ritorno di Pussetto: operazione in dirittura d'arrivo

Una vecchia conoscenza è pronta a sbarcare nuovamente ad Udine. Come raccolto dalla nostra redazione, Ignacio Pussetto è a un passo dal ritorno all'Udinese. Nella trattativa con il Crotone, il Watford non ha raggiunto un'intesa e così, come Roberto Pereyra, per l'attaccante argentino si profila un futuro colorato di bianconero. Di nuovo. L'operazione è in dirittura d'arrivo.