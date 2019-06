TMW - Udinese, piace il centrocampista Chibsah del Frosinone

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Udinese, dopo la conferma di mister Igor Tudor, è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club friulano, secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, avrebbe messo nel mirino il centrocampista Raman Chibsah, classe 1993 in forza al Frosinone. Per lui trentadue presenze e una rete nello scorso campionato.