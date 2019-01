© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manuel Pellegrini nelle scorse settimane ha cercato di capire la situazione di Mario Balotelli, ostaggio di un maxi ingaggio - cinque milioni di euro netti all'anno - al Nizza, tanto che non scende in campo dal 4 dicembre scorso. Il centravanti poteva essere il sostituto in caso di addio di Marko Arnautovic, tentato dalla Cina ma tolto dal mercato dagli Hammers (almeno per il momento, di fronte a una proposta di 40 milioni).

ANCHE IL GENOA - Balotelli è disponibile a decurtarsi lo stipendio pur di ritornare in Italia. Certo, sarebbe comunque un esborso esagerato - da più di 3 milioni annui - ma potrebbe essere la scelta del Grifone per il dopo Piatek, oltre a puntare su Favilli e Kouame. All'estero continua a esserci l'Olympique Marsiglia, ma la preferenza è ovviamente la Serie A.